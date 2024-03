À Bruxelles, le mythique magasin de déguisements festifs le Palais des Cotillons ferme ses portes pour faillite

Une institution du centre de Bruxelles ferme ses portes. Le Palais des Cotillons fait aveu de faillite Le magasin de costumes et d'accessoires festifs n'a pas survécu aux crises successives, notament le COVID et le pouvoir d'achat.

Costume de pirate, costume de l'époque victorienne, costume de super-héros… En tout, le Palais des cotillons proposait plus de 2.500 costumes et objets festifs. Mais l'éventail de choix n'aura pas suffi.

La crise du covid et l'augmentation des coûts énergétiques avaient déjà affaibli les finances de la boutique. Les interdictions successives d'utiliser les feux d'artifice n'ont rien arrangé à la situation… "Les feux d'artifice sont un chiffre d'affaires non négligeable qui se fait sur les 10 derniers jours de l'année", raconte le gérant. Ce dernier pointe également l'état général du centre-ville bruxellois. "On a vu un délabrement général", poursuit-il. "On a vu des sociétés ou des confédérations quitter le centre-ville, plus de violences constater…"

"Un réel plaisir"



Mais le propriétaire des lieux ne souhaite pas rester sur une note négative, qui ne se conjuguerait que trop mal avec l'image du magasin festif. "Ça a été un réel plaisir de servir les clients, de trouver des solutions pour leurs soirées…"