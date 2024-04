Un homme grièvement blessé par des coups de feu à Schaerbeek: on en sait plus sur le mobile de cette attaque

Un homme a été grièvement blessé par des coups de feu dimanche soir à la terrasse d'un café à Schaerbeek. Un homme cagoulé se serait présenté devant le café et aurait tiré quatre coups en direction de la victime, dont deux au niveau de la tête, avant de prendre la fuite.

On en sait plus sur le mobile de cette attaque à main armé à Schaerbeek. Il s’agirait en fait d’un règlement de compte, non sur fond de trafic de drogues, mais bien sur fond de crime d’honneur entre ressortissants albanais, indiquent nos confrères de Sud Info. C’est en tout cas la piste qui est actuellement privilégiée par les enquêteurs de la Police judiciaire fédérale de Bruxelles.

Autrement dit, la victime ou quelqu’un de sa famille aurait tué l’un des membres de la famille de l’agresseur en Albanie. Il s’agit de la loi du Kanun selon laquelle un meurtre doit être vengé par le meurtre d’un homme de la famille du coupable.