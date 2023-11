Bruxelles scintillera aux lumières du Bright Festival du 15 au 18 février

Les installations du Bright Festival 2024 viendront faire scintiller Bruxelles de mille feux du 15 au 18 février, annonce mardi visit.brussels, en charge de l'organisation. Deux parcours (royal et européen) jalonnés de plus d'une vingtaine d'œuvres lumineuses d'artistes belges et internationaux raviront les grands, alors que les petits auront droit cette année à une zone dédiée.