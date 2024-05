Découvrez le tout nouveau centre de distribution bpost d'Evere: ce site a une grande spécificité

Les nouvelles infrastructures hébergent 275 travailleurs qui desservent actuellement les localités d'Evere, Haren, Schaerbeek et Woluwe-Saint-Lambert. Une cinquième commune viendra s'y ajouter en juin, lorsque les facteurs et factrices de Woluwe-Saint-Pierre rejoindront le centre.

Ce dernier s'étend sur plus de 5.000 m2 et a été pensé pour allier respect de l'environnement et bien-être des travailleurs. "Bpost a besoin d'une transformation en profondeur pour s'adapter au marché", a expliqué le CEO de bpost Belgium, Jos Donville. "Aujourd'hui, il y a de moins en moins de lettres et de plus en plus de colis, il faut donc plus d'espace de stockage afin d'optimiser les opérations et d'avoir un meilleur espace de travail pour les employés."