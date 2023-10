"C'est choquant pour moi": Jean-Charles habite dans la même rue qu'Abdesalem Lassoued, il l'avait déjà croisé

"Elle pense l'avoir encore recroisé hier vers 18h. Il aurait encore été dans le quartier hier soir. Puis, elle est rentrée et a appris par les nouvelles qu'un peu plus tard, il tirait... sur deux Suédois", s'exprime Jean-Charles avec difficulté et émotions. "Pardonnez-moi, c'est choquant pour moi...", glisse-t-il ensuite.

Un attentat terroriste a eu lieu à Bruxelles ce lundi soir. Deux personnes ont perdu la vie, une troisième est grièvement blessée, entre la vie et la mort. Un voisin d'Abdesalem Lassoued témoigne. "Je l'avais déjà croisé dans une grande surface dans le quartier", dit Jean-Charles qui habite dans la même rue que l'assaillant. L'épouse de Jean-Charles l'avait d'ailleurs encore vu hier après-midi, près du salon de coiffure où travaille sa femme. "Ma femme trouvait qu'il faisait un peu peur, il paraissait très radicalisé... Elle-même est de la même origine que lui, et elle trouvait que ça jetait une ombre sur la communauté tunisienne", poursuit le Bruxellois.

Cet habitant se dit très choqué, "parce qu'on passe tous les jours-là, on se dit qu'on croise ces gens-là tous les jours, dans les transports, dans les magasins... J'en ai parlé à d'autres, et parler ça évacue un peu, car c'est très choquant... On ne comprend pas comment on peut tuer des innocents qui n'ont rien à voir avec ces idées."

Jean-Charles nous explique que sa fille a vécu les attentats de Nice le 14 juillet 2016. Elle se trouvait sur la promenade des Anglais le soir où un conducteur a foncé dans la foule. "Elle a dû se cacher sous une table, elle était sur la digue, dans un restaurant (...) Elle a dû sortir par l'arrière du restaurant."

Sa fille a été très marquée durant des semaines. Et pour Jean-Charles, "ça recommence. Ça peut encore recommencer." Il n'a pas peur pour lui, mais pour ses 4 enfants.