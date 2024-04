"C’est dans un état pitoyable": la justice saisie face au délabrement de la Tour japonaise et du Pavillon chinois

Des bâtiments publics dégradés, il en existe plein. Pourtant, dans le cas de la tour japonaise et du pavillon chinois, l’affaire prend une tournure politique. Après une mise en demeure, la secrétaire d’état bruxelloise chargée de l'urbanisme passe à l’action et attaque en justice la régie des bâtiments. Explications.

Aujourd’hui, il n’y a plus que les oiseaux qui visitent la tour japonaise à Bruxelles ; des problèmes de stabilités empêchent les visiteurs de s’en approcher. Elle est fermée depuis 2013, tout comme le pavillon chinois, juste à côté. Sa façade est délabrée, ses fenêtres cassées… Les visiteurs sont déçus. "C’est assez rare d’avoir quelque chose comme ça dans une ville, donc le laisser comme ça et ne pas pouvoir le visiter, c’est un peu dommage", témoigne un touriste.

À l’intérieur de ces bâtiments, des infiltrations d’eau, des champignons et des moisissures. Aujourd’hui, ce dossier devient une véritable bataille politique. Ans Persoons, secrétaire d’état bruxelloise au patrimoine s’indigne : "On voit qu’on ne peut pas y entrer et que c’est dans un état pitoyable".