Une maison de 9 appartements en partie inhabitable après "un feu de toiture" à Bruxelles: "Une personne qui s'était refugiée sur le toit" évacuée

Ce mercredi soir, vers 21h35, les pompiers de Bruxelles sont intervenus à la rue des Vierges "pour un feu de toiture", nous informe le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw. Le feu des combles était "complètement développé", précise-t-il.

Chloé habite en face, elle témoigne : "Ce qui m'a alerté c'est l'odeur que j'ai senti dans mon appartement, et puis les bruits des pompiers et policiers. En m'approchant de la fenêtre j’ai alors vu les flammes. Elles étaient très grandes", nous raconte-t-elle via le bouton orange alertez-nous.