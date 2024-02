Colère du monde agricole: une statue démontée sur la place du Luxembourg, des agriculteurs ont affronté les forces de l'ordre

La tension est montée place du Luxembourg à Bruxelles, a constaté notre journaliste sur place. Des œufs, des pétards et des bouteilles en verre sont jetés sur les forces de l’ordre, qui empêchent le passage à l’intérieur du Parlement européen.

La place du Luxembourg, aux abords du Parlement européen, se situe au cœur de la manifestation du secteur agricole en marge d'un sommet européen extraordinaire. Un millier de tracteurs venus des quatre coins du pays et de l'étranger, notamment d'Italie, ont été confirmés dans les rues de Bruxelles par la zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles. Les agriculteurs affichent leur mécontentement quant aux accords de libre-échange noués entre l'Union européenne et d'autres pays, la complexité administrative, des normes européennes jugées "incompréhensibles" et les prix des produits vendus à l'agro-industrie.

Le monument à John Cockerill a été construit en 1872 par le sculpteur Armand Cattier et rend hommage à l'un des pionniers de la sidérurgie en Belgique ainsi qu'aux ouvriers du secteur, représentés par quatre statues en bronze installées autour de l'industriel.

Contacté, l'échevin du Patrimoine d'Ixelles Yves Rouyet a confirmé se rendre sur place pour constater les dégâts.