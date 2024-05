"Priorité au néerlandais": à Rhode-Saint-Genèse, le logo de la commune retiré par le gouverneur en raison de la loi sur les langues

Le gouverneur du Brabant flamand Jan Spooren a retiré le logo de la commune de Rhode-Saint-Genèse parce qu'il contreviendrait à la législation sur l'emploi des langues, indiquent vendredi différents médias. L'information a été confirmée par le gouverneur lui-même. La commune a saisi le Conseil d'Etat.

Le logo de la commune à facilités est utilisé depuis un peu moins d'un an. Il reprend à la fois le nom néerlandophone Sint-Genesius-Rode en bleu foncé, et le nom francophone Rhode-Saint-Genèse en vert. Cependant, un habitant de la commune s'est adressé au gouverneur pour se plaindre de ce nouveau logo, et le gouverneur l'a suivi.