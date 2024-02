Des demandeurs d'asile occupent un bâtiment de l'ULB

Le choix du repli sur l'ULB est aussi "une manière de ramener" la question de l'accueil "largement oubliée dans le débat public".

"Nous espérons un engagement et soutien de la part des acteurs et étudiants de cette institution. Les universités jouent un rôle central dans la création de la société de demain: ces acteurs doivent prendre position face à ce crime d'Etat", indique la porte-parole du collectif, Sacha. "À ce stade on ne peut plus parler de 'crise' de l'accueil. Il y a une pénurie structurelle, causée par la fermeture des centres d'asile depuis 2014 par les gouvernements successifs. Il faut traiter le problème comme tel, c'est-à-dire avec des mesures immédiates et durables comme un plan de dispersion par commune, imposé par le gouvernement fédéral. La détresse profonde dans laquelle se trouvent ces personnes est tout simplement inhumaine et s'apparente à de la torture physique et psychologique."