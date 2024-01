Des femmes et enfants sans papiers occupent un ancien hôtel à Woluwe-Saint-Lambert: "Ces actions ont pour but de les visibiliser"

Laeticia, porte-parole du Comité des femmes sans-papiers de Bruxelles et résidente du bâtiment occupé, informe que l'endroit est approvisionné en eau et électricité. Cette ouverture s'inscrit dans une longue série d'actions lancées par le collectif "La voix des sans-papiers de Bruxelles", dont fait partie le Comité des femmes ainsi que des militants.

"Ces actions ont pour but de visibiliser la situation précaire dans laquelle vivent les sans-papiers d'une part, et d'offrir des solutions concrètes d'autre part", explique le collectif de femmes. Il ajoute que cette nouvelle occupation se pose en réaction à "l'inaction des autorités politiques quant à des solutions de logement pour les personnes sans papiers à Bruxelles, particulièrement vulnérables à cet égard, en raison de leur situation administrative".

"À défaut d'avoir un logement, et donc une adresse, plusieurs femmes sans papiers n'arrivent pas à entamer une quelconque procédure de séjour. Il faut rappeler ici que la régularisation des personnes sans papiers est aussi une solution pour les sortir de la rue", insiste Laeticia. Le Comité des femmes sans-papiers rappelle sa disponibilité à travailler "en collaboration avec les associations et les autorités publiques, signer des baux d'occupation temporaire et gérer avec soin et sécurité tout bâtiment mis à disposition".