Deux voies ferrées hors d'usage à Bruxelles-Midi à cause de la chute de débris

Les voies 20 et 21 à Bruxelles-Midi sont fermées à la circulation depuis lundi. La SNCB et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, Infrabel, affirment ne vouloir prendre aucun risque après avoir remarqué le problème dimanche. Selon un porte-parole de la SNCB, il s'agit de petits débris issus de la façade du vieux bâtiment de l'avenue Fonsny, situé à côté des voies ferrées.

Entretemps, cette dernière a adapté ses services. Un des quatre trains IC en direction d'Anvers a été annulé tandis qu'un deuxième part depuis Bruxelles-Nord vers la cité du diamant.

L'association néerlandophone de voyageurs, TreinTramBus, trouve "décevant" que la liaison directe entre les deux plus grandes villes du pays soit réduite à deux convois par heure dont l'un s'arrête en périphérie.

Elle ajoute que les usagers étaient à peine ou pas du tout au courant des adaptations car les trains supprimés ont disparu du planificateur d'itinéraire et de l'application mobile. "Les voyageurs réguliers n'ont pas été avertis du changement de l'offre. La nouvelle app' n'a plus d'option 'Perturbations' et donc, les voyageurs ne peuvent pas voir qu'un certain nombre de trajets sont abandonnés", explique-t-elle.