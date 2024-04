Embarras au carrefour Léonard: le ministre Henry demande la suspension des travaux "le temps d'aboutir à une solution"

Le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry, a appelé, jeudi, à la suspension des travaux au carrefour Léonard "le temps d'aboutir à une solution concertée". Il demande également à son homologue flamande, Lydia Peeters, "la tenue urgente d'une conférence interministérielle (CIM), ou à tout le moins que nous puissions avoir un contact

interrégional".

"Les travaux en cours au carrefour Léonard - menés par la Flandre, ndlr - ont un impact important sur la circulation vers Bruxelles en provenance de et vers le Brabant wallon. J'apprends aujourd'hui que le chantier sera encore plus long que ce qui a été annoncé", explique le ministre. Ces travaux entreront dans une nouvelle phase dès le début de la semaine prochaine et jusque fin octobre, voire jusqu'à la fin du mois de décembre, selon l'agence flamande Wegen en Verkeer, avec l'interdiction de tourner vers Waterloo en provenance de Bruxelles.