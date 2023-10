"Gros dispositif des forces de l'ordre", "Hélicoptère en vol stationnaire depuis 25 minutes": que se passe-t-il à Jette?

"Il y a un hélicoptère, des mabulances, plein de policiers normaux, des policiers aussi en mode assaut... Les pompiers sont avec des casques et pare-balle", nous détaille un autre témoin.

"Un hélicoptère est en vol stationnaire au-dessus de Jette, Laeken depuis 25 minutes", nous écrit Jean. "Intervention d'un gros dispositif des forces de l'ordre et secouristes au niveau des abords des écoles et cimetière de Jette. Que se passe-t-il?", nous demande Rayan.

Nos confrères de Sudinfo indiquent que la Brigade Anti-Banditisme (BAB) de Bruxelles-Ouest et des pompiers de Bruxelles du Casualty Extraction Team (CET) ont pénétré à l'intérieur d'une habitation où il y avait déjà eu, par le passé, une série d’interventions policières pour toxicomanie.

Un périmètre d’exclusion judiciaire a été mis en place et l'hélicoptère de la police fédérale a également été déployé, "en appui de la zone de police", nous dit la porte-parole de la Police fédérale.

Vous avez été plusieurs à nous contacter via le bouton orange Alertez-nous pour nous signaler un important dispositif de police du côté de Jette. Contact pris avec la zone de police de Bruxelles-Ouest, son porte-parole nous confirme qu'une intervention de police entre zone locale et police fédérale a eu lieu ce vendredi dès 7h30 à la rue des Augustines à Jette. "Elle vient de se terminer, il y a 5 minutes", nous précisait cependant le porte-parole vers 9h40.

Il semblerait que ce vendredi, un nouveau différend familial ait éclaté. Un important dispositif a été déployé, car il était, manifestement, impossible d'entrer en contact avec les protagonistes. Sudinfo parle de prise d'otage, mais plus tard dans la matinée, le porte-parole de la zone de police Bruxelles-Ouest évoque "un énorme malentendu."

"Quelqu’un a cru que son frère était pris en otage parce qu’il ne parvenait plus à rentrer en contact avec lui, on n’a par conséquent pas pris de risque, mais, finalement, il n’y avait pas de quoi s’inquiéter et la personne interpellée est déjà libérée", indique le porte-parole à nos confrères de Sudinfo.