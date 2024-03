Grosse nouveauté à Bruxelles: les pompiers pourront désormais demander l'accès à la caméra de votre smartphone

C'est une nouveauté qui pourrait bien aider les pompiers bruxellois. Ces derniers peuvent désormais demander à un appelant de leur donner accès à la caméra du téléphone, pour vérifier la situation et faire une évaluation plus précise de la situation.

Concrètement, si vous appelez les pompiers, votre appel sera traité par un opérateur. Ce dernier prendra l'adresse et les informations de base, avant de vous transférer vers un second opérateur. C'est lui qui vérifiera, de visu, ce qu'il se passe.

Concrètement, si les secours sont envoyés dès la fin de la première étape, cette deuxième phase va permettre de faciliter les interventions. L'opérateur vous enverra un SMS, lequel contient un lien. Ce dernier donne accès à votre caméra. L'agent va vérifier que la connexion est suffisante et que la batterie est assez chargée, avant d'activer la caméra et d'avoir un visuel du lieu concerné par l'incident. "Nous avons accès à son emplacement exact, donc nous savons où envoyer les secours et cela permet d'adapter, d'envoyer plus de moyens ou des moyens spécifiques à cet endroit", nous explique Walter Derieuw, Porte-Parole des Pompiers de Bruxelles.