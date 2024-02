Incendie dans une habitation de Laeken à cause d'un... hoverboard: une mère et son enfant emmenés à l'hôpital

Un incendie a endommagé une habitation de l'avenue Mustaard à Laeken dans la nuit de jeudi à vendredi. Un adolescent et sa mère ont été blessés et emmenés à l'hôpital. La cause de l'incendie est un hoverboard qui aurait explosé, selon les pompiers de Bruxelles.

"Le feu s'est déclaré peu avant 03h00 dans le duplex au rez-de-chaussée du bâtiment, dans la chambre du fils", selon le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw. "L'adolescent et sa mère ont inhalé des fumées et ont été transportés à l'hôpital par précaution. Le père et l'habitant de l'appartement au-dessus sont indemnes." Les secours ont réussi à éteindre l'incendie, qui a toutefois causé d'importants dégâts dans la chambre où se trouvait l'engin qui a explosé.