La Foire du Midi, c'est la plus grande fête foraine du pays avec des chiffres qui eux aussi donnent le tournis... Il y aura en effet 130 attractions et stands alimentaires. Le parcours fait 1,6 km et s'étend, comme chaque année, tout le long du boulevard du Midi. Il va de Porte de Hal jusqu'aux Arts et Métiers.

La foire du Midi ouvre ses portes ce samedi 15 juillet dès 14h et restera ouverte jusqu'au 15 août. Côté horaire, c'est 13h-minuit.