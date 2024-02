"La honte": l’expulsion des demandeurs d’asile qui occupaient un bâtiment de l’ULB suscite l’indignation

Vendredi soir, des demandeurs d’asile occupaient un bâtiment de l’Université de Bruxelles, sur le campus du Solbosch. Ils avaient d’abord tenté de "réinvestir le futur centre de crise fédéral pour dénoncer le manque de volonté politique quant à la gestion de la crise de l'accueil et réclamer l'aide matérielle, juridique et sociale à laquelle ils ont droit"… En vain.

"Nous aurions espéré que notre Alma Matter se positionne en faveur de cette occupation et fasse le choix du dialogue et de respect de la vie humaine, le soutien aux sans-papiers comptant dans ses valeurs fondamentales", ajoute-t-il.

Le Cercle du Libre Examen a réagit dans un post Instagram, lui-même partagé à de nombreuses reprises. S’adressant directement à la Rectrice, Annemie Schaus, le Librex affirme regretter "le recours immédiat aux forces de l’ordre et le refus de mettre en place un espace de négociation éclairé entre les occupant.e.s et les autorités académiques".

"Nous souhaitons vous rappeler que le libre examen n'est pas neutre et sera toujours nécessairement engagé contre toute forme d'opposition, d'injustice, d'intolérance (…). Nous exigeons que l’Université Libre de Bruxelles fournisse une solution de logement pour les personnes expulsées hier soir dans les plus brefs délais et exige des autorités fédérales le respect de l’Etat de droit et l’accueil digne des demandeur.euse.s d’asile", a-t-il conclu.

Sieghild Lacoere, porte-parole de la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration Nicole de Moor (CD&V), a quant à elle insisté sur le fait qu'il n'est pas "souhaitable" d'institutionnaliser le squat des bâtiments.