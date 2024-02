Des demandeurs d'asile occupent un bâtiment de l'ULB: le collectif "Stop crise accueil" demande de l'aide matérielle et sociale

"À ce stade on ne peut plus parler de 'crise' de l'accueil. Il y a une pénurie structurelle, causée par la fermeture des centres d'asile depuis 2014 par les gouvernements successifs. Il faut traiter le problème comme tel, c'est-à-dire avec des mesures immédiates et durables comme un plan de dispersion par commune, imposé par le gouvernement fédéral. La détresse profonde dans laquelle se trouvent ces personnes est tout simplement inhumaine et s'apparente à de la torture physique et psychologique." Selon le collectif, environ 3.000 personnes demandeuses de protection internationale sont actuellement à la rue, soit entre 800 et 1.000 de plus que l'an dernier.

"Les occupants de l'ULB et le collectif Stop crise accueil réclament, (...) entre autres, la prise en charge immédiate, par Fedasil, des demandeurs d'asile laissés à la rue et des mesures adaptées à l'ampleur de la situation, notamment grâce à l'activation du plan fédéral de crise." La localisation exacte du bâtiment occupé, qui pourrait se situer à Ixelles ou à Bruxelles, n'est pas clairement établie. Les bourgmestres des deux communes concernées auraient échangé à ce sujet, selon les informations fournies par la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles. Les deux maïeurs n'étaient pas disponibles dans l'immédiat pour un commentaire.

Sieghild Lacoere, porte-parole de la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration Nicole de Moor (CD&V), souligne qu'il n'est pas "souhaitable" d'institutionnaliser le squat des bâtiments. "L'aménagement d'un centre d'accueil ne se fait pas à la légère ; le bâtiment concerné doit recevoir un permis pour un usage résidentiel, être conforme aux normes de sécurité contre les incendies et employer du personnel", explique-t-elle.