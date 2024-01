La pop culture asiatique s'invite à Brussels Expo en mars

Le festival Made in Asia investira Brussels Expo du 1er au 3 mars, a annoncé mercredi l'organisation dans un communiqué. Les adeptes pourront y rencontrer des figures de la pop culture asiatique et participer à un large éventail d'activités.

Les visiteurs et visiteuses pourront participer à toute sorte d'activités lors de l'événement. Ils auront l'occasion d'assister à des jeux de rôle, à des combats à l'épée, à une exposition sur la série de jeux vidéo Zelda, à un concert de flûte japonaise et même de s'essayer à l'art de la calligraphie.

La comédienne de doublage Brigitte Lecordier, voix française du personnage de fiction japonais Son Goku, et la passionnée de cosplay Nikita seront présentes "pour rencontrer leurs fans et signer gratuitement des dédicaces sur des supports exclusifs". De nombreux "youtubeurs" et autres influenceurs seront également de la partie.

"Les fans de littérature asiatique et de mangas trouveront leur bonheur grâce à la présence de six maisons d'édition historiques telles qu'Ototo, Kana, Mahô, NaBan, Issekinicho et Shiba Edition. Parmi les mangas publiés par celles-ci, on retrouve le best-seller mondial Naruto, dont plus de 220 millions d'exemplaires se sont écoulés à travers le monde", est-il précisé dans le communiqué.

La Made in Asia ouvrira ses portes dès le 1er mars à 12h00, pour un week-end. Les tickets sont disponibles sur le site web du festival.