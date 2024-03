Le "Fuse", temple de la musique techno à Bruxelles, fête ses 30 ans: depuis 1994, le club a vacillé mais est toujours debout

La boîte de nuit, qui a vu passer tous les grands noms de l'électro depuis son ouverture en 1994, - de Laurent Garnier à Carl Cox en passant par Aphex Twin ou les Daft Punk -, fête cette année ses 30 ans d'existence, une longévité rare dans ce secteur d'activité. "C'est de plus en plus difficile pour les clubs d'exister au centre des villes", explique à l'AFP Pierre Noisiez, alias DJ Pierre, une figure des lieux, qui travaillait déjà là en 1994. "Si vous les enlevez, vous avez un centre-ville qui est mort, ce dont personne n'a envie".

Temple de la musique techno connu dans toute l'Europe, le Fuse a vacillé sous la pression de voisins exaspérés par les décibels nocturnes. Mais la célèbre boîte de Bruxelles a tenu le choc, mobilisant la classe politique et devenant un symbole.

Livre, compilation-souvenir, concerts en Belgique et à l'étranger; une série d'événements marquent cet anniversaire. Les 5 et 6 avril, deux soirées spéciales, avec horaires étendus, sont prévues dans le club situé au coeur du quartier historique des Marolles... Avant un "world tour" qui fera étape à Amsterdam, Berlin, Londres et Barcelone notamment. Mais ces célébrations auront lieu dans un contexte tourmenté.

La discothèque, contrainte de fermer trois semaines en janvier 2023 à la suite de restrictions anti-bruit liées aux récriminations d'un voisin, se heurte à "deux nouvelles plaintes", souligne à l'AFP son directeur Steven Van Belle.

Alors que la période Covid est encore dans tous les esprits - elle a été vécue comme un traumatisme par le secteur -, le mécontentement de certains voisins sur les nuisances sonores ne faiblit pas. "C'est encore un sujet chaud", lâche M. Van Belle.