Le Gang des Vieux en Colère se mobilise contre la nouvelle grille tarifaire de la SNCB

Dès 16h00, plus d'une cinquantaine de personnes étaient réunies dans l'enceinte de la gare. "Cheveux gris, transports gratuits", affichaient certaines pancartes des membres de ce mouvement citoyen indépendant, qui se bat notamment pour que les seniors et les générations futures puissent vieillir dans la dignité. Ils avancent que la suppression de ce forfait avantageux (à 8,30 euros aller-retour) reviendra à une hausse du prix du ticket, loin de prendre pour argent comptant la récente déclaration du ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo), qui assurait que les "jeunes et les aînés ne paieront pas plus cher".

"Le ministre de la Mobilité promet une réduction de 40% pour les seniors, cumulable aux 40% de remise d'une future 'carte avantage', dont le prix n'est pas encore fixé. Il suffit de faire le calcul. Pour un aller-retour à Liège, par exemple, nous devrons payer 12,80 euros au lieu de 8,30 euros aujourd'hui. Et cela sans compter le prix de la 'carte avantage'", a déploré Pierre Marage, membre du Gang des Vieux en Colère.