Le premier centre culturel congolais de Belgique a été inauguré par la Ville de Bruxelles

Le "tout premier centre culturel congolais de Belgique" a été inauguré vendredi par la Ville de Bruxelles. Avec ce lieu, la Ville souhaite "raconter l'histoire du Congo et de la Belgique dans une pensée reconstructive et tournée vers l'avenir", a souligné l'échevine à l'Égalité des chances, Lydia Mutyebele (PS).

Situé dans l'ancienne écluse du Midi, sur le boulevard Poincaré, le centre proposera une programmation variée et "ouverte aux cultures africaines", sous forme de concerts, expositions, projections, cafés littéraires, ainsi qu'un centre d'information sur les cultures et l'histoire du Congo et de l'Afrique.

"Nous sommes conscients de l'histoire commune qui lie la Belgique et le Congo, et nous souhaitons que ce centre soit un outil de diffusion de cette histoire, mais surtout qu'il devienne un lieu d'émancipation des communautés congolaises, belgo-congolaises et africaines à Bruxelles", a expliqué le bourgmestre de la Ville, Philippe Close (PS).