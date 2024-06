Les premiers tracteurs sont en route: des centaines "voire milliers" d'agriculteurs attendus ce mardi à Bruxelles

Les premiers tracteurs sont déjà route ce mardi matin... direction la capitale. Des convois agricoles arrivent notamment de Flandre et des Pays-Bas pour se faire entendre et dénoncer une fois de plus la politique agricole de l'Union européenne à 5 jours des élections.

Ce sont plusieurs centaines, "voire milliers", d'agriculteurs en tracteurs qui sont attendus. Le point de rassemblement se situe sur le plateau du Heysel, où une forte mobilisation policière est en place. Certains agriculteurs ont d'ailleurs déjà été interceptés alors qu'ils prenaient la direction du centre-ville.