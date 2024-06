Que faire du sanglier de Woluwe-Saint-Pierre? Bruxelles Environnement compte agir: "C'est une intervention délicate"

Un sanglier a été repéré depuis plusieurs semaines dans le parc de la Woluwe et ses environs. Un arrêté pris par les autorités communales de Woluwe-Saint-Pierre permet désormais aux équipes de Bruxelles Environnement de prendre des mesures visant à garantir la sécurité publique, indique dimanche dans un communiqué le cabinet du bourgmestre Benoît Cerexhe.

L'arrêté pris par le bourgmestre de la commune bruxelloise autorise Bruxelles Environnement à agir plus rapidement sans devoir attendre une dérogation à l'ordonnance nature.

"Il est encore trop tôt à ce stade pour déterminer les moyens précis qui vont être mis place", explique Pascale Hourman, porte-parole de Bruxelles Environnement. "A priori, il conviendrait de le déplacer vers une zone plus appropriée. La dernière solution souhaitée serait l'euthanasie", poursuit-elle.

Mais les experts de Bruxelles Environnement ont déjà constaté un changement dans son comportement en un mois. Le sanglier est moins craintif et ne prend plus systématiquement la fuite en cas de présence humaine.

L'administration prie donc les promeneurs et riverains d'adopter une attitude adéquate. "Tenez votre chien en laisse, et en cas de rencontre avec le sanglier restez calme et à distance. Ne prenez surtout pas de bâton ou d'autres objets pour chasser le sanglier. Enfin, ne le nourrissez en aucun cas, pour éviter de changer son comportement", insiste Mme Hourman.