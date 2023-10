Les visiteurs se succèdent sur la scène de crime de l'attentat de Bruxelles

Les curieux se pressent devant le siège du Fonds flamand pour le logement à Bruxelles, mardi après-midi, à l'angle de la place Sainctelette et du boulevard du Neuvième de Ligne à Bruxelles. C'est là qu'Abdesalem L., un homme originaire de Tunisie et âgé de 45 ans, a abattu deux touristes suédois dans la nuit de lundi à mardi.

Devant, ainsi qu'à l'intérieur du bâtiment, se trouvent quelques fleurs, tandis qu'un impact de balle est clairement visible sur une des fenêtres. Sur la porte, est affiché le message "en raison de l'attaque terroriste, nos bureaux sont exceptionnellement fermés aujourd'hui, nos pensées vont aux victimes".

Lundi soir, Abdesalem L. a ouvert le feu sur des personnes qui étaient descendues d'un taxi. Il les a poursuivies jusque dans le bâtiment du Fonds flamand pour le logement, et a abattu deux personnes à ce moment-là. L'une d'entre elles est de nationalité suédoise. La seconde est d'origine suédoise, mais avait également un passeport suisse en poche et pourrait avoir une double nationalité. Une troisième personne, également de nationalité suédoise, a été grièvement blessée et se trouve à l'hôpital.