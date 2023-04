Manneken Pis reçoit un nouveau costume aux couleurs de la fondation Make-A-Wish

Manneken Pis a reçu samedi un nouveau costume de la fondation Make-A-Wish, qui tente d'exaucer les souhaits des enfants malades, à l'occasion du "World Wish Day". Celui-ci célèbre le premier voeu formulé qui inspira la création de la fondation. Le plus célèbre des kets bruxellois a revêtu sa tenue bleue en présence de son ambassadrice la princesse Delphine.

"Depuis sa création aux États-Unis, Make-A-Wish a pour mission de réaliser le plus grand désir des enfants atteints d'une maladie potentiellement mortelle", a rappelé la CEO de la section flamande de Make-A-Wish, Hilde Vander Stichelen. Depuis le 29 avril 1980 et le premier souhait exaucé à Phoenix en Arizona, "plus de 550.000 voeux ont été accomplis dans plus de 50 pays", afin de "donner de l'espoir sans frontière".

"L'espoir, c'est l'ingrédient essentiel pour combattre une maladie grave", poursuit Hilde Vander Stichelen. "Nous accompagnons chaque année des centaines de familles pour leur offrir soutien, joie et force. Si un enfant a véritablement l'espoir de voir son plus grand souhait se réaliser, il peut aussi croire en sa guérison."