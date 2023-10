"Ne cédons pas à ceux qui veulent nous diviser", demandent les évêques belges

La Conférence des évêques de Belgique a appelé mardi à ne pas céder "à ceux qui veulent nous diviser et nous opposer" après l'attentat ayant fait deux morts et un blessé grave à Bruxelles lundi soir. "L'auteur de l'attentat aurait voulu se venger à partir d'une foi radicalisée. Quoi qu'il en soit, aucune insulte, aucune agression, même si elle nous touche profondément, ne peut être jugulée par la violence", plaide-t-elle également.

Selon les évêques belges, si une société sans sécurité est impossible, une société "sans fraternité et sans solidarité" l'est tout autant. "Ne nous retranchons pas derrière les hauts murs de notre bon droit, effrayés et traqués, le dos tourné à l'autre. (...) Nous avons grand besoin de bâtisseurs de ponts. C'est vrai au niveau des pays et des peuples. C'est tout aussi vrai à l'intérieur de nos propres cercles", ajoute la Conférence.

"Soyons plus que jamais des artisans de paix", termine cette dernière, précisant que "(Leurs) prières et (leurs) pensées vont aux victimes innocentes et à leurs familles".