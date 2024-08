Nouveaux coups de feu à Bruxelles: une personne entre la vie et la mort

Vous nous avez contactés via le bouton orange Alertez-nous pour signaler des coups de feu à Bruxelles. Voici ce que l'on sait.

Les faits se sont déroulés vers 19 heures. Une personne a ouvert le feu et en a touché une autre qui est, à l'heure d'écrire ces lignes, entre la vie et la mort à l'hôpital.

Un périmètre de sécurité a été mis en place sur les lieux. L'enquête suit son cours. On ignore si le tireur a été privé de liberté. La police nous fait savoir que personne ne s'exprimerait plus ce soir. Le parquet de Bruxelles devrait donner plus d'éléments demain dimanche.