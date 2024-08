Deux coups de feu dans le centre de Bruxelles très fréquenté, des témoins racontent: "J'ai vu quelqu'un par terre et il ne bougeait plus"

Deux coups de feu sont tirés au coin de l'avenue Stalingrad et Place Rouppe. Un homme s'effondre, touché à la jugulaire.

Au moment où les tirs retentissent, plusieurs témoins se trouvaient à proximité de la place Rouppe. Ils nous racontent ce qu'ils ont vu et entendu : "Des gens qui s'agitaient, puis la police qui est arrivée assez vite, dans les dix minutes", nous dit un témoin. Un autre : "J'ai cru que c'était la Foire du Midi, ou des enfants qui avaient des pétards (...) 50 mètres plus loin, j'ai vu quelqu'un par terre et il ne bougeait plus", affirme-t-il.

Un homme a été effectivement été blessé. La police a pu pratiquer les premiers soins avant qu'il ne soit transporté à l'hôpital. Hier soir, la victime se trouvait toujours entre la vie et la mort.