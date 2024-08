Grande inquiétude pour les propriétaires bruxellois et le secteur de la construction: "Ca doit être fait avant moins de 15 jours"

Beaucoup de propriétaires bruxellois qui ont entrepris ou achevé des travaux de rénovation sont dans l'incertitude. Pourront-ils introduire leur demande de prime "renolution" d'ici le 15 août, minuit, la date limite et toucheront-ils les primes prévues? Elles concernent la rénovation et les investissements en économie d'énergie.

Sebastien Wtoreck est propriétaire à Laeken. Il est en plein chantier de rénovation : "J'ai dû complètement faire refaire l'installation électrique. Je n'ai pas encore introduit de prime, puisque l'électricité vient d'être terminée. Je comptais avoir 3 ou 4 mois devant moi pour le faire. Maintenant, j'apprends que ça doit être fait avant moins de 15 jours, avec des documents qu'il faut obtenir auprès de l'administration qui ne délivre pas les documents sous 15 jours. Ils prennent un mois pour les délivrer", explique-t-il.

Lancées en janvier 2022, les primes "Renolution" offrent aux habitants de la capitale une aide aux travaux de rénovation et d’économie d’énergie. Elles ont rencontré un grand succès et leur nombre n’a cessé d’augmenter. 16.951 demandes de primes énergie et primes Renolution ont été introduites en 2022 et 19.827 demandes en 2023.