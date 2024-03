Perturbations sur les réseaux de transports en commun ce mardi: la STIB et le TEC précisent les lignes touchées

"De fortes perturbations sont à prévoir sur le réseau des transports publics bruxellois, en raison de la participation de membres de son personnel à cette action ainsi que du passage du cortège sur le trajet de plusieurs de ses lignes", prévient l'opérateur. Ce dernier conseille ainsi aux usagers de privilégier des alternatives aux transports publics.

Seules les lignes de métro 1 et 5 seront exploitées. Concernant les trams, les lignes 3, 4, 7, 8, 9, 18, 51 et 92 rouleront, a assuré la Stib. "Enfin, au niveau des bus, les lignes suivantes seront effectives : 12, 36, 46, 50, 53, 56, 59, 71, 87 (prolongé jusqu'à Étangs Noirs) et 95. En principe, d'autres lignes de bus s'ajouteront demain", a indiqué l'opérateur. Les fréquences des transports publics bruxellois seront légèrement plus faibles que d'habitude. Dès 06h00, les usagers seront par ailleurs tenus informés en temps réel des perturbations sur les canaux habituels de la Stib (réseaux sociaux, application mobile, aux arrêts ou en contactant le 070-23.2000).

Conséquences sur le TEC également