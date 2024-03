Le Pape François de passage à Bruxelles en septembre? Les préparatifs commencent déjà pour l'accueillir

Martine Motteux-Abeloos, la directrice de la Basilique de Koekelberg, l'a annoncé à nos confrères de Sudinfo : le pape François devrait passer par Bruxelles à la fin du mois de septembre prochain et y tenir une grande messe.

Ce qui est déjà prévu, c'est le déplacement que le Pape fera bientôt en Belgique à l’occasion des 600 ans de l’Université Catholique de Louvain. Une visite programmée pour fin septembre, qui va, à coup sûr, attirer de nombreux fidèles.

