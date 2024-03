Fusillades à Bruxelles en lien avec la drogue: Rudi Vervoort prévoit une stratégie régionale de lutte contre le trafic

Lors du Conseil régional de sécurité (CORES) tenu lundi, la Région a appuyé sa volonté d'assurer une stratégie régionale et une structure de gouvernance "précise et partagée par tous" dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Une telle initiative avait en effet été demandée par les acteurs de terrain, explique la Région.

Des "task force locales" (TFL) s'attacheront ainsi à développer et suivre un plan d'actions dans chaque "hotspot" validé par le CORES, afin de répondre rapidement aux problèmes et aux violences rencontrées sur le terrain. Dans le but de préserver une cohérence régionale et éviter autant que possible les phénomènes de déplacements, une cellule de Sécurité Intégrale Régionale (CSIR), pilotée par Safe.brussels, veillera en outre au bon échange d'informations entre les différents TFL.

La première étape a ainsi été de déterminer des "hotspots", au préalable approuvées par les bourgmestres concernés, qui seront au nombre de 10 à 15. Dans chacun d'eux, un travail sera déployé au travers de trois axes, à savoir la sécurité, la prévention et la vie de quartier. Le travail de la police locale sera également soutenu par l'émission d'arrêtés de police, concernant par exemple l'interdiction temporaire du protoxyde d'azote ou d'alcool.

Cette stratégie régionale se base sur les enseignements tirés du plan "Gare du midi". Des actions ont déjà été mises en œuvre sur les territoires particulièrement impactés par le trafic de drogue, avec en première ligne le quartier du Peterbos.