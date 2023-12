Plusieurs milliers de personnes marchent à Bruxelles contre l'antisémitisme

Une marche nationale contre l'antisémitisme s'est tenue dimanche dans la capitale, à l'initiative du Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique (CCOJB), du Forum der Joodse Organisaties (FJO) et de la Ligue Belge contre l'Antisémitisme (LBCA). Placée sous haute surveillance, cette marche se voulait citoyenne et sans récupération politique.

Des drapeaux belges flottaient au vent, parmi quelques pancartes où l'on pouvait lire: "Il ne faut pas être juif pour lutter contre l'antisémitisme", ou encore "Jewish joy is resistance" ("La joie juive est une résistance"). Passant devant le Musée juif et la Grande synagogue, le cortège s'est ensuite rendu sur la place Poelaert, où étaient prévus des chants et des prises de parole.

L'Union des Progressistes Juifs de Belgique (UPJB) a marché au sein d'un bloc commun, quelque peu à l'écart du cortège principal, se disant "contre l'antisémitisme et toutes les formes de racisme" et dénonçant fermement "l'instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme à des fins racistes ou islamophobes".

Un bloc juif féministe et antiraciste a pris part au cortège, se voulant "en cohérence avec les valeurs démocratiques et la rigueur morale que nécessite la lutte contre l'antisémitisme - dont la recrudescence récente en Belgique et à travers le monde est alarmante."