Réunion très importante chez Audi Brussels ce matin: va-t-on tout droit vers un licenciement collectif?

Une réunion très attendue aura lieu chez Audi Brussels. Un conseil d'entreprise est prévue vers 10 heure à l'usine de Forest. Syndicats et direction vont encore discuter du plan de licenciement.

Un nouveau conseil d'entreprise extraordinaire est convoqué chez Audi Brussels, dans le cadre de la loi Renault sur les licenciements collectifs. Il devrait se tenir toute la matinée, jusqu'à 13h avec la direction belge et des représentants de la direction allemande.

Parmi les options : l’arrivée d’un nouveau modèle à Forest ou la production de pièces détachées pour d’autres usines. Si on se dirige vers le scénario de la fermeture, alors 1.500 emplois pourraient déjà être supprimés en octobre et plus de 1.100 l’an prochain.

Aujourd’hui, les syndicats poseront des questions sur les licenciements et la reprise d’activité qui est prévue, à priori, pour lundi prochain.

Ce vendredi matin, la direction convoque les travailleurs lors d’une assemblée du personnel à Forest National. C'est un mauvais signal et un message indécent, estime les syndicats qui auraient préféré que cette réunion se tienne au sein de l’usine. Ces derniers rencontreront aussi le ministre bruxellois de l'Emploi, Bernard Clerfayt.