Audi Brussels: une grande mobilisation des travailleurs est prévue dans les rues de Bruxelles à la mi-septembre

"Le message qu'on veut faire passer aujourd'hui, c'est de continuer la lutte pour l'ensemble des emplois", a martelé Sor Hillal, secrétaire général de la FGTB Métal. "On n'a pas toutes les cartes en main. Pour l'instant, on n'a eu que des déclarations d'intention et on ne va pas se contenter de ça." En raison de l'annonce de restructuration juste avant les vacances du personnel mais aussi à cause d'une baisse de la demande du modèle Q8 e-tron assemblé à Forest, l'usine était à l'arrêt ces dernières semaines. La production pourrait reprendre la semaine prochaine.

"C'est la première fois que l'ensemble des travailleurs de toutes les équipes se réunissent physiquement" depuis l'annonce de restructuration.

"On va émettre des propositions syndicales et les travailleurs choisiront la suite du combat à donner", poursuit le représentant socialiste.