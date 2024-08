Molenbeek - Une liste PS, Vooruit et d'ouverture pour la bourgmestre Catherine Moureaux

La liste qu'emmènera la bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean, Catherine Moureaux (PS) aux élections communales d'octobre sera constituée de candidats PS, Vooruit et d'ouverture, a-t-elle indiqué mercredi. La présence du député bruxellois Jamal Ikazban reste incertaine.

Les places 10, 11, 18 et 26 ont été laissées ouvertes pour des candidatures d'ouverture. "Nous souhaitons proposer ces places à des personnalités qui vont au-delà de l'horizon socialiste. Nous voulons mobiliser celles et ceux qui font vivre le terroir molenbeekois en les invitant à nous rejoindre", a expliqué Catherine Moureaux, dans un communiqué.

Ainsi, sur les 45 places de la liste, six sont dévolues à des candidats Vooruit, quatre à des candidats d'ouverture, tandis que la dernière place reste "ouverte". Elle pourrait revenir à Jamal Ikazban (PS), député bruxellois et ex-président du groupe socialiste au conseil communal, selon les souhaits de l'AG du PS local.

Jamal Ikazban fut longtemps considéré comme un successeur potentiel de Philippe Moureaux, figure tutélaire du PS molenbeekois et père de l'actuelle bourgmestre. Jamal Ikazban avait dû renoncer à cette perspective quand Mme Moureaux a élu domicile à Molenbeek, à la demande de son père. Jamal Ikazban est depuis surtout actif au niveau régional.

Catherine Moureaux insiste sur la volonté des socialistes molenbeekois de présenter "l'unité la plus forte possible pour mener le combat progressiste et solidaire que méritent les Molenbeekois".