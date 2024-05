Soupçons d'espionnage au profit de la Chine: une perquisition à Bruxelles dans les bureaux d'un eurodéputé allemand

Le parquet fédéral belge a indiqué à l'AFP avoir supervisé la procédure, sans donner plus de détails.

M. Krah, tête de liste du parti d'extrême droite au scrutin du 9 juin, n'est pas visé par ces accusations et la perquisition de ses bureaux bruxellois entre dans le cadre d'une procédure "concernant les témoins", a précisé le parquet dans un communiqué.

Les fouilles sont liées à l'arrestation le 23 avril de Jian Guo, un collaborateur de nationalité allemande de M. Krah, accusé d'avoir espionné des opposants chinois en Allemagne et d'avoir partagé des informations sur le Parlement européen avec un service de renseignement chinois.

"Le Parlement européen a donné son accord pour pénétrer dans les locaux", a indiqué le parquet allemand, rappelant qu'un appartement de Jian Guo à Bruxelles avait déjà été perquisitionné le 24 avril.

"Le Parlement coopère pleinement avec les forces de l'ordre et les autorités judiciaires afin de faciliter le cours de la justice et continuera à le faire si on le lui demande", ont indiqué les services de ce dernier. "C'est dans ce contexte que l'accès au bureau a été accordé", ont-ils ajouté.