Tensions chez Audi Brussels: un huissier a constaté la fermeture de l'usine, les clés subtilisées sont à l'intérieur du bâtiment

Le porte-parole de l'usine, Peter D'hoore" confirme. "Audi Brussels restera fermée jusqu'à ce que le personnel soit prêt à reprendre le travail normalement et à expédier les véhicules aux distributeurs". "Le vendredi 6 septembre, tous les collaborateurs des deux équipes étaient présents. La semaine dernière, Audi Brussels avait l'intention explicite de reprendre progressivement la production en deux équipes. Cela n'a pas été possible car il n'y avait pas assez de collaborateurs prêts à démarrer la production normale et à permettre la livraison des voitures aux distributeurs", a-t-il expliqué. "En outre, il a été indiqué que le travail ne reprendra pas non plus le lundi 9 septembre. L'usine restera donc fermée jusqu'à nouvel ordre. Il est difficile pour nous de prendre une telle décision", a poursuivi le porte-parole. Celui-ci précise que l'entreprise "a l'intention de maintenir un dialogue constructif avec son personnel et ses partenaires sociaux" et confirme qu'à partir de ce lundi, après deux semaines sans production, les travailleurs ne seront plus payés si l'activité ne reprend pas.

Les syndicats se réunissent ce dimanche soir afin d'examiner "la façon la plus appropriée de réagir" et proposer des solutions ce lundi aux aurores aux travailleurs. Selon nos informations, certains ouvriers étaient en route dès 18h30 pour protester devant l'usine.

Pour rappel, la production devait progressivement reprendre à partir de mercredi, après des semaines de fermeture et de chômage économique, les ouvriers ont décidé collectivement de se croiser les bras.