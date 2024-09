"C'est clairement exagéré": la direction d'Audi Brussels menace de porter plainte contre des travailleurs pour sabotage

Ce vendredi matin, un représentant syndical a expliqué que ces clés étaient dans un lieu sûr et qu'il ne les rendrait pas avant de savoir s'il y a des perspectives d'avenir pour le site d'Audi Brussels.

Chez Audi Brussels, les travailleurs dénoncent l'absence de perspectives au sein de l'usine, puisqu'aucun modèle n'est prévu à l'avenir. Certains travailleurs ont confisqué plus de 200 clés de voitures présentes sur le site.

Dans un communiqué de la direction aux syndicats (en date du 6 septembre) que nous avons pu consulter, celle-ci indique "ne pas pouvoir accepter cette action" et exige que "toutes les clés concernées soient remises à leur place d'origine au plus tard ce lundi à midi". Elle est également claire sur la suite des événements, si cette demande n'est pas respectée. "Vu la gravité des faits auxquels la direction attache une grande importance, une plainte pénale sera déposée pour vol et sabotage d'entreprise", apprend-on.

En outre, la direction affirme être en capacité d'identifier les auteurs des faits grâce aux caméras mais "espère que de telles mesures ne seront pas nécessaires" et que "le dialogue social pourra se poursuivre de manière constructive".

Le syndicaliste Jan Baetens (ACV-Metea) regrette que la direction cherche la confrontation. "Nous avons retiré les clés pour pouvoir mener le dialogue social dans le calme. Si la direction veut maintenant enlever les voitures, nous ne pouvons pas garantir la sécurité et la paix. C'est dommage et je crains des réactions négatives de la part du personnel", a déclaré M. Baetens.