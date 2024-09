Pourquoi Audi Brussels n'aura plus de nouveaux modèles à l'avenir? "On ne pouvait pas continuer comme ça"

"On est très en deçà du seuil de rentabilité d'une usine comme celle d'Audi Brussels. À titre de comparaison, une usine qui tourne à plein régime en Allemagne, tourne à 400.000 voitures par an. Donc on se rend compte qu'on ne pouvait pas continuer comme ça".

Ce n'est pas le seul problème qui plane au dessus de l'usine de Volkswagen : "On sait que d'autre part, Volkswagen est confronté, comme d'autres, à des gros problèmes de surcapacité de production par rapport à une demande qui stagne. Volkswagen envisage même de fermer une autre usine en Allemagne, ce qui est tout à fait historique. Ce n'est jamais arrivé", précise Xavier Daffe.

Les constructeurs se sont forcément rués dans la recherche et le développement

On produit trop de voitures et on n'en achète pas assez, quelles sont les perspectives pour l'industrie ? "Ce qui a créé une certaine distorsion dans le marché, c'est la décision de l'Union européenne d'imposer la voiture électrique pour tout le monde à partir de 2035. On sait que l'échéance était très courte. Les constructeurs se sont donc forcément rués dans la recherche et le développement concernant cette technologie qui était nouvelle pour eux. Ça engouffrait des milliards et des milliards d'euros en recherche et développement", explique le spécialiste.