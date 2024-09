Sven Gatz tire la liste libérale MR-Open VLD à Jette

Le ministre bruxellois sortant, Sven Gatz, tirera la liste libérale à Jette le 13 octobre prochain. Celle-ci sera composée de candidats du MR (20) et de l'Open VLD (17) pour la quatrième fois consécutive.

Cela fait plus de deux ans que l'on sait que M. Gatz sera tête de liste.

A présent, tous les noms de la liste sont connus.

La deuxième place revient à l'échevine Jennifer Gesquiere qui précédera le conseiller communal et président du MR local Eren Güven. La jeune Anna Hovsepyan et le conseiller communal Dashminder Bhogal ainsi que le conseiller communal et président de l'Open Vld Jonas Hatem figurent également sur la liste.

Le conseiller communal Olivier Corhay, fort de son expérience, pousse la liste commune.

Les libéraux siègent actuellement dans la majorité, dans cette commune du nord-ouest de la capîtale, aux côtés de la Liste de la Bourgmestre, tendance Les Engagés, et d'Ecolo-Green.