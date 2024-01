Trois personnes blessées par une explosion à Neder-Over-Heembeek: à qui la faute? Le parquet cherche à établir les responsabilités de chacun

Une fuite de gaz à hauteur d'une conduite basse pression serait à l'origine de l'incendie. De son côté, Bruxelles Mobilité a indiqué, via sa porte-parole, que l'accident était survenu dans le cadre des travaux de réaménagement de l'espace public dont il a la charge, dans le contexte de la construction de la ligne de tramway numéro 10 de la STIB.

Dans la journée, le parquet de Bruxelles s'est rendu sur place pour établir les responsabilités de chacun. Les travaux du tram 10 font qu'on compte de très nombreux intervenants qui participent aux différentes phases du chantier.

Ce matin, il semble qu'alors qu'un outil de chantier était utilisé pour rénover les trottoirs, celui-ci ait touché une conduite de gaz basse pression. La machine était opérée par un sous-traitant de Bruxelles Mobilité. "On verra aussi au niveau des plans si la canalisation était bien indiquée ou pas", ajoute Camille Thiry, la porte-parole de Bruxelles Mobilité. "On va clairement investiguer. Mais que les riverains ne se tracassent pas, on va prendre en charge toutes les suites de l'accident au niveau des habitations", finit-elle.

On ignore, à l'heure actuelle, l'impact que cet accident aura sur la suite du chantier.