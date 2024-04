Un centre culturel itinérant à Bruxelles pour parler de la question migratoire

La "Nomad House", c'est ainsi que se nomme ce centre culturel itinérant dont l'ambition est de réfléchir et sensibiliser à la question de la migration au travers de pièces de théâtre, de rencontres, de conférences ou encore d'expositions. Avant de se rendre dans différents pays d'Europe et d'Afrique du Nord, cette compagnie débutera son itinéraire dans la capitale européenne pendant une semaine.

Dès vendredi et jusqu'au 20 avril, la compagnie des Nouveaux Disparus posera son chapiteau place De Brouckère et invitera le public à découvrir la Nomad House. Habituée à sillonner les routes avec son théâtre mobile, cette compagnie de théâtre belge a fait appel à plusieurs partenaires transnationaux afin de faire voyager ce projet singulier né dans le cadre du programme de l'Union Européenne "Europe Créative".

Une conférence mettant à l'honneur des invités experts du sujet se tiendra le 18 avril, dès 9h30, et portera sur les "représentations des personnes migrantes et de la migration dans les pratiques artistiques".

Une exposition photographique et digitale prendra également place dans la Nomad House. Créée par la photojournaliste italienne Selene Magnolia et en collaboration avec le partenaire allemand du projet Borderline-europe, l'exposition rend compte d'histoires de personnes migrantes par le biais de photos, vidéos et interviews.

Après dix jours dans la capitale européenne, la Nomad House continuera sa tournée à Potsdam (Allemagne), Thessalonique (Grèce), Partinico (Italie), Sousse (Tunisie) et Paris (France). Chaque ville accueillera le chapiteau pendant une dizaine de jours, avant que tout ne soit démonté pour passer à l'étape suivante.