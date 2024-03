Un gros chantier de rénovation débute ce lundi au Carrefour Léonard: "Cela aura un impact très important sur le trafic"

La circulation pourrait devenir très compliquée dans les semaines qui viennent sur le Ring-Est à Bruxelles. Dès lundi prochain, les travaux de rénovation du tunnel Léonard vont entrer dans une nouvelle phase et de sérieuses perturbations sont donc à prévoir. On conseille même aux automobilistes d'éviter, si possible, de passer par là.

Son nom est déjà dans toutes les info trafic des matinales, car des files s'y accumulent tous les jours. Le carrefour Léonard va devenir un point de circulation encore plus compliqué: "À partir de lundi, nous allons fermer la bande de gauche de la connexion entre le Ring intérieur et la E411 en direction de Namur. Cela aura un impact très important sur le trafic sur tout le Ring intérieur", explique Anton De Coster, responsable communication de l'Agence flamande des routes et de la circulation.

En moyenne, plus de 100.000 véhicules empruntent la E411 et le Ring chaque jour. Aux heures de pointe, les embouteillages pourraient désormais remonter jusque Zaventem.

"Ici, on était obligé de fermer une bande et on n'avait pas la possibilité de créer un aménagement temporaire avec une bande parallèle temporaire, parce qu'on n'a pas l'espace. On se trouve ici dans la forêt de Soignes et il y a beaucoup de différences de niveaux. A cause de tout ça, on ne peut pas faire des aménagements temporaires", poursuit le responsable communication de l'Agence flamande des routes et de la circulation.

Une mesure nécessaire pour mettre en place la deuxième phase de rénovation du tunnel Léonard. Après avoir refait les murs et le plafond, l'agence flamande des routes se concentrera sur les entrées du tunnel. Deux voies de circulation seront à nouveau disponibles fin octobre. Les travaux, eux, se poursuivront jusqu'en 2025.