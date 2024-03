Une marche contre les violences policières rassemble quelque 900 personnes à Bruxelles

À l'occasion de la Journée internationale contre les violences policières, environ 900 personnes, selon la police bruxelloise, ont marché vendredi soir dans la capitale "contre le racisme et pour la dignité humaine des victimes, la justice, et le respect des droits de chacun et chacune". Les organisateurs estiment, eux, que 2.500 personnes ont manifesté.

Organisée par le collectif autogéré Outils solidaires contre les violences policières (OSVP), la manifestation entendait exiger "un changement systémique, et justice et vérité" pour les personnes victimes d'abus commis par les forces de police.

Dès 18h00, la foule s'est rassemblée place du Congrès, à deux pas du commissariat où sont notamment décédés Ilyes Abeddou, Mohamed Amine et Sourour Abouda. "Stop à la répression policière. Justice et vérité pour tous", arborait une banderole géante. Après des prises de parole et une minute de silence, le cortège s'est élancé vers le commissariat de police situé 5, rue du Brabant, avant de se diriger vers le Nouveau Marché aux grains.

"Encore largement invisibilisées par l'absence de volonté de l'État de produire des statistiques, les violences policières sont pourtant une réalité en Belgique. En 2023 seulement, les recensements militants dénombrent pas moins de dix décès liés à une intervention policière", ont avancé les organisateurs. Selon eux, il ne s'agirait que de la "partie visible de l'iceberg".

Les revendications des manifestants sont multiples. Ils demandent notamment l'automatisation des procédures disciplinaires en cas de décès impliquant des policiers "afin d'assurer une réponse immédiate et systématique", ou encore la suppression des infractions d'outrage et de rébellion "pour protéger le droit à la liberté d'expression".

"Cette manifestation est un moment pour les familles des victimes, les mouvements sociaux, et tous les citoyens concernés par la construction d'une société plus juste et plus sûre voulant faire entendre leur voix contre l'impunité et la brutalité."