Un hôtel squatté prend feu sur la place du Jeu de Balle à Bruxelles: "Trois personnes étaient bloquées à l'étage supérieur"

Un incendie s'est déclaré, ce mardi après-midi, sur la place du Jeu de Balle à Bruxelles. Il s'agit de l'hôtel Galia, qui est désaffecté. Les pompiers étaient en nombre sur place pour éteindre le toit du bâtiment. "Le bâtiment était squatté", explique Walter Derieuw le porte-parole des pompiers. Des "réfugiés ou demandeurs d'asile" y vivaient.

"Ces personnes ont évacué spontanément", nous explique-t-il. "Pendant le search and rescue, on a trouvé trois personnes qui étaient bloquées par la fumée et les flammes à l'étage supérieur", ajoute Walter Derieuw. "On a procédé à leur évacuation et ils sont actuellement examinés par les équipes médicales sur place. Ils sont intoxiqués par la fumée", termine le porte-parole. Ils ont été transportés vers l'hôpital, tandis que trois autres personnes ont été soignées sur place.