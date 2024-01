Une équipe de policiers vient chaque jour en aide aux sans-abris bruxellois: "On aide les gens à trouver le bon chemin"

"On a ses coordonnées, donc en rentrant au bureau, tout à l'heure, on prendra contact avec les services sociaux et on parlera de son cas", nous explique l'agent Pascal Godard, aux côtés d'un homme dormant près de la Gare du Nord.

Parfois, ils doivent aussi demander aux personnes sans domicile de se déplacer. C'est le cas aujourd'hui à la gare de Bruxelles-Luxembourg : Mohammed a installé sa cabane en carton et en couvertures devant une sortie de secours. "Ça, ici, ça ne va pas. Ça c'est 'too much'", lui adresse l'agent Chris Vandenhaute.