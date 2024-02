1600 dossiers criminels traités en 2023: voici les trois préoccupations principales du parquet d'Anvers

Le port d'Anvers reste, plus que jamais, une porte d'accès pour alimenter les réseaux criminels. En 2023, il y a eu 762 arrestations. C'est deux fois plus qu'il y a trois ans. En tête: le trafic de cocaïne. "En première place, ce sont les stupéfiants et surtout l'impact du port d'Anvers avec les trafics de cocaïne. En deuxième place, ce sont toutes les enquêtes financières, dont le blanchiment d'argent. Troisièmement, ce sont des enquêtes liées à la violence, tous les attentats ici et autour d'Anvers et de la région", liste Yve Driesen, le directeur judiciaire du parquet d'Anvers.

Sur les 1200 enquêtes ouvertes en 2023, 82 sont liées à une attaque avec explosifs ou armes à feu. Dix sont en rapport avec des enlèvements. À chaque fois, ces actes sont liés au milieu de la drogue.